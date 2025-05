Raphinha brilha, Barcelona vence o Real Madrid e encaminha título de La Liga

Porém, aos 14, Valverde roubou a bola de Lamine Yamal e tocou para Vinicius Júnior. O brasileiro deu lindo passe para Mbappé que, cara

Mas o El Clásico é especial pelo equilíbrio. Aos 19, Eric Garcia apareceu no escanteio e cabeceou livre, diminuindo para o Barcelona.

Em seguida, o Barcelona se impôs, foi ao ataque e virou o jogo em poucos minutos. Aos 32, Ferrán Torres tocou para Lamine Yamal que, com muita categoria, colocou a bola rente a trave de Courtois, que não alcançou a finalização e viu o Barça empatar.

Só dois minutos depois, Raphinha recebeu em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro do Real Madrid. O brasileiro finalizou com tranquilidade e fez o gol, para o delírio do estádio Olímpico Lluis Companys.

Segundo Tempo

No segundo tempo Carlo Ancelotti, em seu último El Clásico, promoveu a entrada de Modric e Brahim Díaz. Após muitos duelos no meio de campo, os Merengues fizeram o terceiro aos 25 minutos. Vinicius Júnior sai em disparada e ficou cara a cara com Szczesny. O brasileiro rolou para Mbappé, que marcou e realizou seu hat-trick na partida.