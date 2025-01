Hernanes elogia joia 'gelada' do São Paulo: 'Foram buscar na Finlândia?'

O atacante Ryan Francisco classificou o São Paulo na Copinha cobrando dois pênaltis com cavadinhas. O jovem foi chamado de "gelado" e elogiado por Hernanes, ex-jogador do Tricolor.

O que aconteceu

Hernanes brincou sobre a frieza do jogador e até mencionou França, também ídolo do São Paulo: "Foram buscar esse moleque onde? Na Finlândia? Ou ele é filho do França, 'coldman'?".

O ex-atacante do Tricolor respondeu, e chamou Ryan de "príncipe das cavadinhas": "Acharam esse maluco gelado no Polo Sul. Encontramos o príncipe das cavadinhas, por que o rei... Já sabe", brincou.