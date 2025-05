El Clásico sensacional faz do Barça quase campeão

Quando o primeiro tempo terminou, ao som do olé catalão, no estádio Olímpico de Montjuic, estava 4 a 2, porque, aos 44, Raphinha havia feito 4 a 2.

Houvesse um Serviço de Proteção ao Futebol, como há para o consumidor(PROCON), e mais de 50 mil torcedores presentes, por justiça, deveriam ter saído do estádio e pagado novo ingresso.

Que jogo o quarto El Clásico da temporada, com a quarta vitória do Barça.

Como acontecia de tudo, impossível prever o que seria do segundo tempo, até porque Courtois já havia feito duas defesas sensacionais para evitar que estivesse 6 a 2.

Os merengues voltaram com o bruxo Modric para tentar o impossível que, hoje, mais uma vez, não existia no futebol.

O Barcelona quebrava o ritmo enlouquecido do clássico e evoluía no gramado impecável com talento e sabedoria. Um recital.