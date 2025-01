Mercado: 'não' de palmeirense, Willian José de time novo e Romero procurado

Willian José está de volta ao futebol brasileiro: ele assinou com o Bahia Imagem: Reprodução/Instagram

Willian José de clube novo. O Bahia anunciou a contratação do atacante Willian José, de 33 anos. O centroavante assinou um contrato de 2 anos com o Tricolor Baiano. O atleta já foi aprovado nos exames médicos e se juntou ao grupo em Girona, onde os jogadores do Bahia estão fazendo a pré-temporada.

Veterano de volta para casa. O lateral-direito Rafinha foi apresentado como reforço do Coritiba e já mandou recardo: está com "fome" e quer voltar a conquista títulos após passar uma temporada em "jejum" no São Paulo. Para ele, a volta ao Coritiba é uma forma de retribuir ao clube que foi fundamental para o seu sucesso profissional.

Óscar Romero deixou o Botafogo e ainda vive indefinição para a temporada de 2025 Imagem: Vitor Silva / Botafogo

Romero na mira. O Sport abriu conversas para tentar a contratação do meia Óscar Romero, de 32 anos, que está livre no mercado após o contrato com o Botafogo chegar ao fim em dezembro, mas vê como complexo o negócio. O Leão da Ilha entrou em contato com o empresário do jogador paraguaio nos últimos dias para entender condições de negócio, mas trata com cautela. A diretoria do clube nordestino considera valores altos e espera desdobramentos nas tratativas.

Investida mineira. O Atlético-MG tem negociações em andamento para contratar o atacante Júnior Santos, do Botafogo. A diretoria do Galo se reuniu com o estafe do jogador e o Glorioso para avançar em uma oferta de compra e tem buscado um acordo. O jogador é um grande desejo do técnico Cuca, que vê como substituto para o atacante Paulinho, que foi vendido ao Palmeiras.