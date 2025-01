Acordo de Depay extrapola valor de parceiro e causa surpresa no Corinthians

Pelo contrato, Depay garante pelo menos R$ 82 milhões por 26 meses de contrato, entre salários, luvas e direitos de imagem. Ou seja, sua renda mensal é de R$ 3,150 milhões, incluídos aí 13o.

Além disso, seus ganhos podem chegar a R$ 116 milhões com variáveis por desempenho e títulos. Isso tudo líquido e livre de impostos. Ou seja, o custo para o Corinthians é bem maior porque tem que quitar as taxas. Os valores são em euros.

O contrato da Esportes da Sorte, revelado pelo colunsita do UOL Ricardo Perrone, prevê uma verba de R$ 57 milhões para pagar por um jogador. Ou seja, sem considerar os imposto e variáveis, há um valor extra de R$ 28 milhões a ser quitado pelo clube.

Além disso, o blog apurou que Depay não quis que o acordo tivesse garantias da Esporte da Sorte. Todo o contrato é amarrado com o Corinthians. Em caso de inadimplência, o clube pode ser processado na Fifa porque o jogador é estrangeiro, e punido com transfer ban.

As condições do acordo com a principal estrela corintiana causaram surpresa entre membros do Cori (Conselho de Orientação) ouvidos pela reportagem. Os três consultados disseram desconhecer as condições financeiras da contratação antes da revelação do GE.

Há um debate sobre se os contratos teriam de passar pelo CORI. No estatuto do clube, no artigo 119, está previsto que "qualquer transação envolvendo atleta profissional de futebol de valor superior ao equivalente a 40.000 (quarenta mil) salários mínimos, independentemente da parte que caiba ao clube, dependerá de aprovação prévia do CORI." O valor limite, portanto, é R$ 56 milhões.