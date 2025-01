Com Jorginho, Fla pode repetir polêmica do contrato longo de Bruno Henrique

O Flamengo quer Jorginho, atualmente no Arsenal, e estaria disposto a assinar por um período de três anos. O brasileiro naturalizado italiano já pode firmar pré-contrato, mas o clube carioca tem interesse em contar com ele de imediato. Contudo, o ponto a se refletir é: faz sentido um acordo tão longo com um atleta que teria 36 anos de idade ao final do eventual compromisso?

Ele atuou em 18 jogos na temporada, três pela Champions League (todos saindo do banco), quatro da Copa da Liga (começou três), um da Copa da Inglaterra (iniciou na reserva) e 10 na Premier League (seis como titular). Na temporada passada ele esteve em ação no campeonato inglês em 24 partidas, mas em apenas uma dezena delas esteve entre os 11.

Com a camisa da seleção da Itália ele atuou pela última vez em 24 de de junho, contra a Croácia, no empate em 1 a 1. Na oportunidade, ele saiu aos 36 minutos da segunda etapa, substituído por Mattia Zaccagni. No próximo dia 31 ele poderá completar dois anos de Arsenal, chegou do Chelsea no meio da temporada 2022/2023 por 12 milhões de libras.