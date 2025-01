Soteldo convence Caixinha nos treinos, e Santos resiste à procura do Galo

A pedido do técnico Pedro Caixinha, o Santos não deve negociar Soteldo com o Atlético-MG.

O que aconteceu

Caixinha está animado com o desempenho e a postura de Soteldo nos treinamentos de pré-temporada do Santos depois do empréstimo ao Grêmio em 2024.

O treinador português estava ressabiado com o atacante por causa do histórico de indisciplina, mas não tem queixas a fazer após os primeiros dias com o venezuelano.