Com Neymar no banco, Caixinha define Santos para enfrentar o Fluminense; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Fluminense, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Para este duelo, o técnico Pedro Caixinha conta com o retorno do meia-atacante Neymar, que começa no banco de reservas.

Neymar vinha sendo desfalque para o Santos desde a semifinal do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, sem condições de jogo, ficou apenas apoiando o time do lado de fora. Sua última no dia 2 de março, quando sofreu um edema na coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino.

Zé Ivaldo segue entre os titulares. O zagueiro levou uma pancada na região da coxa direita no empate com o Bahia, na Vila Belmiro, mas tratou o edema durante a semana e tem presença confirmada para ajudar o Santos a vencer a primeira no Brasileiro.