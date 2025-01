Papo com Zubeldía e carinho de torcida: Oscar explica volta ao São Paulo

De volta para casa. "Sentimento de felicidade. Fui ao Morumbis no ano passado com meu filho e vi esse calor da torcida e como é gostoso ver um jogo no Morumbis. Meu filho ama muito ir para lá, todas as férias preciso levar ele. Ele teve um peso muito grande para essa volta — e para mim também, de poder realizar o sonho de vestir essa camisa como queria ter vestido no passado."

Saída conturbada. "Nunca me assombrou. Não tenho mágoa porque o torcedor sempre me tratou com carinho. Voltei com carinho enorme da torcida por mim e espero mostrar meu melhor futebol."

Libertadores. "Estar em um grande clube do Brasil e jogar as principais competições é importante. A Libertadores é muito importante e todos sabem do respeito que o São Paulo tem neste torneio. Muito legal estar aqui na pré-temporada e estamos treinando bem com o Zubeldía."

Oscar em 2025. "Sou o mesmo de sempre. Tenho a mesma qualidade que tinha. Vamos pegando experiência e conhecendo o melhor caminho dos campos. Espero me adaptar o mais rápido possível, claro que aqui tem muito mais jogos e vou me adaptar para ajudar o time. Futebol não muda, o mais importante é a adaptação aos companheiros e tenho certeza que assim vou conseguir mostrar meu futebol como sempre mostrei."

Parceria com Lucas. "Esse entrosamento vem desde a época de base e isso ajuda bastante. Crescemos juntos em Cotia, nos encontramos na seleção, fomos campeões da Copa Sul-Americana sub-20 e também das Confederações. Ele mandou mensagem com muito carinho, está me dando apoio dentro e fora de campo."

Já pode jogar? "Cheguei como todos e tive um mês de férias como todos. Os treinos estão fortes e isso ajuda a ficar bem fisicamente. Essa viagem aos EUA está ajudando bastante porque tem treino cedo e à tarde. Dormimos no hotel e vamos ficar bem o mais rápido possível."