Ex-São Paulo e Santos, Willian José é anunciado pelo Bahia

O Bahia anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Willian José, de 33 anos. O centroavante assinou um contrato de 2 anos com o Tricolor Baiano.

Revelado pelo Grêmio de Barueri, sua passagem mais memorável pelo futebol brasileiro foi pelo São Paulo, entre os anos de 2011 e 2012. Pelo clube, realizou 66 partidas, marcou 16 gols e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012. Também tem passagens por Grêmio, Santos e uma convocação para a Seleção Brasileira.

Willian José é o quarto maior artilheiro brasileiro do Campeonato Espanhol, com 82 gols. No país, atuou por Real Madrid, Las Palmas, Real Sociedad e Real Betis, tendo conquistado 3 Copas do Rei. Também teve uma passagem no Wolverhampton na temporada de 20/21, e no Spartak Moscow, onde estava antes de se transferir para o Bahia.