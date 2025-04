Palmeiras repudia homofobia sofrida por Romero e reforça empenho em combate à discriminação

Por meio de sua assessoria, o Palmeiras repudiou o ocorrido com Romero, do Corinthians, no Derby do último sábado. Durante o aquecimento na Arena Barueri, parte da torcida alviverde entoou gritos homofóbicos em direção ao atacante do Timão.

"O Palmeiras repudia toda e qualquer forma de preconceito e, como é de conhecimento público, segue comprometido com o combate à discriminação. O clube promove constantes campanhas de conscientização sobre o tema, vem cobrando das autoridades punições mais severas e toma todas as providências que lhe cabem, de modo a coibir práticas inaceitáveis como homofobia, racismo e xenofobia, entre outras", começou o Palmeiras, neste domingo.

O Verdão aproveitou para reforçar sua dedicação no combate a qualquer tipo de discriminação. Os palestrinos lembraram a eficiência ao identificar o torcedor que fez gestos racistas em direção à torcida do Cerro Porteño, do Paraguai, no último embate pela Libertadores.