Guarani toma virada do Maringá em casa e larga com derrota na Série C

Os gols do jogo

Logo aos três minutos de jogo, em cobrança de falta da entrada da área, o volante Caio Mello abriu o placar com uma batida rasteira, no canto do goleiro.

Aos 39 do primeiro tempo, Negueba recebeu passe de calcanhar de Maranhão no lado esquerdo do campo e arrancou em direção ao gol. Na entrada da área, driblou o zagueiro Lucas Rafael e bateu colocado para empatar em favor do Maringá.

Cinco minutos depois, Maranhão recebeu pelo lado esquerdo, perto da área. Ele encheu o pé e marcou um belo gol para colocar o time paranaense em vantagem.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o árbitro assinalou pênalti para o Guarani. Rafael Bilu foi para a cobrança e empatou o placar para a equipe de Campinas.

Aos 50, Raphinha bateu cruzado para o gol do Guarani. No meio do caminho, Matheus Sarará desviou a bola e acabou marcando um gol contra no Brinco de Ouro.