Sport abre conversas para contratar o meia Óscar Romero, ex-Botafogo

O Sport abriu conversas para tentar a contratação do meia Óscar Romero, de 32 anos, que está livre no mercado após o contrato com o Botafogo chegar ao fim em dezembro, mas vê como complexo o negócio.

O Leão da Ilha entrou em contato com o empresário do jogador paraguaio nos últimos dias para entender condições de negócio, mas trata com cautela. A diretoria do clube nordestino considera valores altos e espera desdobramentos nas tratativas.

O Vélez Sarsfield, da Argentina, chegou a negociar com Romero nas últimas semanas, mas as conversas estagnaram.