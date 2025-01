Diretor do Palmeiras recusa convite do Atlético-MG para ser executivo

O Atlético-MG tentou, nos últimos dias, a contratação de João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras.

A intenção da diretoria do Galo era contar com o profissional para ser seu novo executivo de futebol. Apesar da procura, JP Sampaio recusou a investida e manteve a palavra dada a presidente Leila Pereira que continuaria no Verdão, onde é muito prestigiado internamente e tem respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica de Abel Ferreira.

Recentemente, a nova gestão do Flamengo, sob o comando de BAP e José Boto, procuraram João Paulo, que também optou por rechaçar a oferta. No início do ano, Bahia e Corinthians chegaram a tentar a contratação do profissional, que optou por recusar as investidas.