América-MG perde para o Remo fora de casa pela Série B do Brasileiro

Neste domingo, o América-MG foi derrotado pelo Remo, na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, a equipe do técnico Daniel Paulista garantiu a vitória por 2 a 0, com gols de Pedro Rocha.

Com o resultado, o Remo subiu para a quinta posição, com os mesmos quatro pontos de Cuiabá e Novorizontino. Já o América-MG caiu para 11ª colocação, com três pontos.

As duas equipes voltam a jogar nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Série B. O Remo enfrenta o Botafogo-SP às 20h (de Brasília) e o América-MG recebe o Amazonas às 21h35.