Bahia empata com Mirassol na Fonte Nova e segue sem vencer no Brasileirão

O jogo

O Mirassol abriu o placar aos 16 minutos de jogo. Após uma bela troca de passes no campo de ataque, Lucas Ramon recebeu pela direita e fez o cruzamento para o meio da área, onde Gabriel apareceu para completar de primeira, vendo a bola bater no travessão antes de morrer no fundo das redes.

O Bahia, por sua vez, conseguiu empatar a partida somente nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 40, Luciano Juba fez cruzamento na medida para Erick Pulga aparecer no segundo pau e completar de cabeça, sem chances para Alex Muralha, deixando tudo igual na Arena Fonte Nova antes do intervalo.

Segundo tempo

O segundo tempo foi animado na Fonte Nova. Logo aos dois minutos o Bahia marcou o gol da virada com David Duarte, que aproveitou a sobra após cobrança de escanteio para acertar um belo chute. O árbitro, no entanto, anulou a jogada por impedimento após revisão do VAR.

Mais tarde, aos 25, foi a vez de o Mirassol balançar as redes, mas também ter o gol anulado por impedimento. Iury Castilho recebeu passe em profundidade e soltou o pé, acertando o ângulo da meta defendida pelo goleiro Ronaldo. Mas, o VAR interveio novamente e acusou impedimento do atacante da equipe do interior paulista. Assim, coube aos dois times se conformarem com o empate em Salvador.