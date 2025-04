Sesi Bauru perde e vê Praia Clube forçar jogo 3 das quartas da Superliga masculina de vôlei

Apesar da derrota, o Bauru teve um bom desempenho em quadra e apresentou dificuldades ao Praia, que contou com a força de sua torcida. No primeiro set, as equipes travaram um grande duelo ponto a ponto. O time de Uberlândia conseguiu levar a melhor, mas por apenas dois pontos de diferença.

O equilíbrio seguiu no segundo set. Com a vantagem no placar, os donos da casa mantiveram a calma e voltaram a vencer por dois pontos, mas dessa vez na casa dos 25. No último set, os mineiros foram superiores, fizeram 25/20 e fecharam a partida.