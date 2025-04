Lyon vence Auxerre fora de casa e ingressa do G4 do Campeonato Francês

Neste domingo, no Stade de l'Abbé Deschamps, o Lyon visitou e venceu o Auxerre por 3 a 1, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Georges Mikautadze, Rayan Cherki e Alexandre Lacazette marcaram para os visitantes, enquanto Lassine Sinayoko descontou para os visitantes.

Diante da vitória, o Lyon ingressou no G4 do Campeonato Francês, com 51 pontos. A equipe ultrapassou o Strasbourg e o Lile para entrar na zona que dá acesso aos playoffs da Liga dos Campeões. O Auxerre, por sua vez, é o décimo, com 38 unidades conquistadas.

O Lyon volta aos gramados nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Manchester United, pela partida de volta das quartas de fial da Liga Europa. Na ida, na França, as equipes empataram em 2 a 2. Já o Auxerre, no próximo domingo (20), visita o Lille, no Stade Pierre-Mauroy, pela 30ª rodada do Francês.