Caso VaideBet: Polícia vê elementos para indiciar Augusto Melo e ex-dirigentes do Corinthians

Paralelamente, neste eventual cenário, Romeu Tuma Jr., presidente do CD, terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube.

Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.

Se o impeachment não passar no Conselho Deliberativo ou na Assembleia Geral, o caso será encerrado e Augusto Melo continuará normalmente no cargo de presidente.

No entanto, vale lembrar que há um outro processo de destituição correndo simultaneamente, este a pedido do Conselho de Orientação e motivado por dados técnicos e números apresentados no último relatório do órgão sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão, e que também pode vir a ser votado no Conselho Deliberativo. Esse processo pode se agravar se as contas de 2024 da gestão não forem aprovadas A apresentação das demonstrações financeiras está atrasada e deve ser votada ainda neste mês de abril.