Atlético-MG negocia a contratação do atacante Júnior Santos, do Botafogo

O Atlético-MG tem negociações em andamento para contratar o atacante Júnior Santos, do Botafogo.

A diretoria do Galo se reuniu com o estafe do jogador e o Glorioso na segunda-feira (13) para avançar em uma oferta de compra e tem buscado um acordo. O jogador é um grande desejo do técnico Cuca, que vê como substituto para o atacante Paulinho, que foi vendido ao Palmeiras.

Artilheiro do Botafogo em 2024, Júnior Santos não terá uma eventual saída facilitada pelo Glorioso, que vem sofrendo um desmanche em seu elenco após os títulos do Brasileirão e Libertadores.