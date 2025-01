Ex-Palmeiras, Alan Empereur é emprestado pelo Cuiabá ao Mirassol

Alan Empereur não irá seguir no elenco do Cuiabá para a temporada 2025. Nesta terça-feira, o time do Centro-Oeste divulgou que aceitou uma proposta para liberar o zagueiro por empréstimo ao Mirassol.

"O Cuiabá Esporte Clube informa o empréstimo oneroso do zagueiro Alan Empereur ao Mirassol até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra obrigatória em caso de atingir metas. O atleta de 30 anos tem contrato com o Dourado até 31/12/2026", destacou o Dourado.