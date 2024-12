Palmeiras: Questão salarial torna saída de Abel muito difícil, diz Lavieri

O Abel e a comissão técnica dele ganham muito dinheiro -- R$ 3 milhões mais ou menos por mês. É algo que o Sporting não paga. Eu acho muito difícil [ele sair].

Danilo Lavieri

O colunista contou que Abel adiou em uma semana suas férias de fim de ano em Portugal para planejar a próxima temporada do Palmeiras, marcada pelo Super Mundial de Clubes.

O Abel já assinou pré-contrato às escondidas com time do Qatar, ele vira e mexe reclama da saudade que tem dos pais, porque a família dele já veio para cá, mas eu acho sinceramente que ele fica no Palmeiras.

Ele, inclusive, estendeu em uma semana a permanência dele no Brasil para fazer a reformulação, junto com o Anderson Barros e com a Leila.

Danilo Lavieri

