São Paulo negocia parceria para a base com grego que quer comprar o Vasco

O São Paulo tem conversado com o empresário Evangelos Marinakis, proprietário de grandes clubes europeus, como o Olympiacos, da Grécia, e Nottingham Forest, da Inglaterra, sobre uma parceria para as categorias de base tricolores. O grego também negocia a compra da SAF do Vasco.

O presidente Julio Casares já se reuniu com Marinakis para discutir os moldes dessa parceria, que visa estabelecer intercâmbios de jogadores e profissionais, além da captação de recursos para o São Paulo ter um maior poder de investimento direcionado para Cotia.