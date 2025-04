Vini Jr. iguala Ronaldo como brasileiro com mais gols na história do Real

Vini Jr. segue empilhando marcas e feitos no Real Madrid. Neste sábado, ele igualou Ronaldo como o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid.

O que aconteceu

Vini Jr. chegou aos 104 gols com a camisa do Real Madrid. O brasileiro anotou o único tento do time na derrota para o Valencia por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O 104° gol de Vini pelo Real saiu após cobrança de escanteio. No começo do segundo tempo, Modric alçou bola na área, Bellingham desviou em direção à segunda trave, e o camisa 7 apareceu para completar.