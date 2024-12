Abel está disposto a reduzir seu salário para comandar Sporting, diz jornal

O nome de Abel Ferreira voltou a ser notícia em Portugal. Depois de o "Record" falar sobre o interesse do Sporting, o jornal "O Jogo" cravou que o técnico do Palmeiras está disposto a reduzir seu salário para assinar com o time europeu — que negou as especulações.

O que aconteceu

De acordo com o veículo, Abel e Sporting estão "conversando" em meio à incerteza sobre a continuidade de João Pereira no clube português — o ex-comandante do time B foi efetivado após a saída de Rúben Amorim para o Manchester United e não teve um início animador.

O treinador, inclusive, topa reduzir o seu salário para voltar ao futebol europeu, ainda segundo o "O Jogo". Seu último trabalho no continente ocorreu no PAOK, da Grécia, entre 2019 e 2020.