Leverkusen supera Heidenheim com gol no fim e mantém distância para o líder Bayern no Alemão

O Bayer Leverkusen retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Union Berlin, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece na BayArena, às 10h30 (de Brasília). Um dia depois, também pela 29ª rodada da competição, o Heidenheim encara o Eintracht Frankfurt, às 12h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park.

O gol do Leverkusen saiu aos 46 minutos do segundo tempo, com Emiliano Buendía. O atleta recebeu de Jonas Hofmann na entrada da área, dominou e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Kevin Müller.