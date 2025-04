Vini Jr perde pênalti, se redime após vaias, mas Real perde para o Valencia

O Valencia saiu na frente logo em seguida. Dois minutos após o pênalti, a equipe visitante teve escanteio, Diakhaby apareceu no meio da defesa do Real e mandou para o fundo das redes.

Diakhaby comemora gol marcado pelo Valencia contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol Imagem: JAVIER SORIANO/AFP

Lambança é salva por impedimento. Mbappé recebeu cruzamento na área, mas a defesa afastou. Na sobra, Diakhaby dividiu com André Almeida, companheiro de Valencia e mandou contra o próprio gol. O tento, no entanto, foi anulado por impedimento de Mbappé no momento do lançamento.

O Real pressionou, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo. A equipe da casa alugou o campo de defesa do Valencia após sofrer o 1 a 0, mas viu suas principais chances não terminarem em gol — Mbappé parou em milagre de Mamardashvili, e Bellingham finalizou de bico para fora.

Vini Jr. teve sua redenção no começo do segundo tempo. Após batida de escanteio na área, Bellingham desviou na primeira trave, e o brasileiro apareceu na segunda para completar para as redes.