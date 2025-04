Por que os atacantes de hoje marcam menos gols?

O centroavante Flávio, que jogou no Corinthians nos anos 60 e que, inclusive, fez um dos gols na vitória contra o Santos no Pacaembu, na quebra de tabu de 11 anos sem vitória em 1968, o outro foi do Paulo Borges.

Flávio, com a camisa 9 do Corinthians, fez incríveis 55 gols em 1965, sendo até hoje o maior artilheiro do Corinthians em um único ano.

E só jogando Campeonato Paulista, Taça Brasil e alguns amistosos que tudo somado não chega nem perto do que se joga hoje em dia.

Depois disso, ninguém chegou perto dessa marca, mas o número de gols continuou muito alto.

Em 1977, que foi o ano em que o Corinthians voltou a ser campeão paulista depois de 23 anos, o camisa 9 era o Geraldão, que fez naquele ano 36 gols.

Em 1980, o Magrão (Sócrates) chegou à marca de 30 gols, começando ali uma fase de muitos gols.