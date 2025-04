Fifa espera tribunal para definir o 3º adversário do Flamengo no Mundial

A Fifa pretende realizar um playoff entre o América do México e o Los Angeles, pela vaga que era do León no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Daí pode sair o terceiro adversário do Flamengo no certame, em jogo que acontecerá em 24 de junho, em Orlando.

No dia 21 de março a entidade afastou do certame o León, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf em 2023. Motivo: o clube mexicano pertence ao mesmo grupo que controla outro time do mesmo país, o Pachuca, que venceu o torneio continental no ano passado e bateu o Botafogo no Mundial de dezembro.

Os dois clubes recorreram à CAS (Corte Arbitral do Esporte) contra a decisão da Fifa, assim como o Alajuelense. A equipe da Costa Rica apela para o artigo 11 do regulamento, que estabelece um limite de dois clubes participantes por país, exceto quando são vencedores de competições continentais.