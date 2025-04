Inter de Milão abre dois de vantagem, mas cede empate ao Parma pelo Campeonato Italiano

Fischio finale al Tardini#ForzaInter #ParmaInter pic.twitter.com/WQ9BkqAs5h

? Inter ?? (@Inter) April 5, 2025

Os visitantes abriram o placar logo aos 15 minutos de jogo. Após jogada pelo lado esquerdo, Federico Dimarco chegou na linha de fundo e cruzou. A defesa do Parma afastou e a bola sobrou para Matteo Darmian, que balançou as redes.

Perto do intervalo, Henrikh Mkhitaryan recebeu um grande lançamento, avançou sozinho pela ponta direita e cruzou para Marcus Thuram. O francês bateu mal na bola, mas acabou encobrindo o goleiro e marcou o segundo da Inter de Milão, aos 44 minutos.

Já no segundo tempo, Andrián Bernabé recebeu de Ange-Yoan Bonny na entrada da área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu no cantinho, sem chances para Yann Sommer, para anotar o primeiro gol do Parma, aos 14 minutos.