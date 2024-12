Guardiola assume culpa após nova derrota do City: 'Não sou bom o suficiente'

Com Guardiola vivendo o pior momento de sua carreira, o Manchester City viu o Liverpool abrir nove pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês, além de correr boas chances de não conseguir a classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões.

"Estou completamente convencido do que estou dizendo, que não sou bom o suficiente para encontrar uma maneira de eles sentirem paz em seus corpos e mentes. Eu quero isso desesperadamente. Estou aqui para tentar e tentarei de novo e de novo, mas essa é a realidade", falou o técnico.

Buscando reverter a situação do clube na temporada, Guardiola terá compromisso com o Manchester City no próximo sábado, às 9h30 (de Brasília), quando visitará o Aston Villa pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.