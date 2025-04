PSG vence Angers e chega ao tetra do Campeonato Francês sem perder

Com a vitória, o PSG chegou, de forma invicta, aos 74 pontos, e conquistou o título francês por abrir 24 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Monaco. Por sua vez, o Angers segue na 14ª posição, com 27.

O PSG volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Aston Villa, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já o Angers recebe o Montpellier no próximo domingo, às 12h15, pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

O jogo

O PSG dominou a primeira etapa, mas não conseguiu converter as chances que criou. Aos 31 minutos, Hakimi cruzou para Gonçalo Ramos, que cabeceou a bola por cima do gol. A melhor oportunidade foi defendida por Fofana, goleiro do Angers: aos 35, Vitinha chutou no canto esquerdo, mas o arqueiro manteve o empate no marcador.

Entretanto, o Angers não conseguiu segurar a pressão do PSG no segundo tempo. Aos dez minutos, Doué aproveitou cruzamento de Kvaratskhelia para abrir o placar. Após o gol, o clube parisiense valorizou a posse de bola, não criou grandes chances, mas também não correu riscos.