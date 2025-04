Corinthians anuncia ações para o mês de conscientização sobre o autismo a partir do duelo contra o Vasco

O Corinthians recebe o Vasco, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A partida vai marcar o início das ações do Timão relacionadas ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo.

No duelo deste sábado, o capitão do Corinthians vai usar uma faixa com alusão à campanha, além das propriedades digitais da Neo Química Arena e a locução do Estádio falarem sobre o mês. Na sala de aquecimento, o departamento de marketing juntamente com a responsabilidade social do clube receberão crianças com Transtorno do Espectro Autista e hiperfoco no Corinthians.

"Tudo começou com a união de um grupo de pais e responsáveis que tomaram conhecimento do hiperfoco e, em meio à dificuldade de inclusão, acessibilidade e interação para as crianças, uniram-se aos Autistas Alvinegros e, a partir disso, formaram então o 'Time Brabus', anunciou o Corinthians.