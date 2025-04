Pedro Chabalgoity e Pietra Rivoli avançam às semifinais do Roland Garros Junior Series

O Brasil tem dois representantes nas semifinais do Roland Garros Junior Series, que acontecem neste sábado, a partir das 12h, na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. A gaúcha Pietra Rivoli e o brasiliense Pedro Chabalgoity venceram as três partidas da fase de grupos e buscam vaga na final do torneio que garante aos campeões um convite para a disputa do Roland Garros Junior, em Paris. Os jogos terão transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

Como no dia anterior, a chuva acabou atrapalhando a programação. Os primeiros jogos chegaram a ser realizados no Harmonia, mas, depois, a Federação Francesa de Tênis teve que transferir os jogos para uma academia com quadras cobertas para dar seguimento aos jogos.

As semifinais do Roland Garros Juniors Series 2025 irão reunir tenistas do Brasil, Argentina, México e Peru, no feminino, e do Brasil, Peru, Colômbia e Equador, no masculino.