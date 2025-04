Adversário do São Paulo na Libertadores, Alianza Lima tem jogador suspenso por xenofobia

Na última sexta-feira, a Conmebol anunciou que o uruguaio Pablo Ceppelini, do Alianza Lima, terá que cumprir uma pena de quatro meses sem disputar jogos de qualquer competição organizada pela confederação sul-americana. Isso porque o jogador chamou um torcedor do Boca Juniors de "boliviano", segundo o jornalista argentino Germán García Grova.

De acordo com a Conmebol, o atleta infringiu o artigo 15.1 do código disciplinar da entidade, o qual estabelece a proibição de qualquer forma de discriminação, ofensa ou ataque à dignidade humana de indivíduos ou grupos, com base em cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual.

Através de suas redes sociais, o Allianza Lima escreveu que foi notificado sobre a punição. No entanto, afirmou que "não se ajusta à realidade dos fatos e provas", e ainda concluiu dizendo que vai correr ao Comitê de Apelações da Conmebol.