Mercado: Zé Rafael na mira do Santos e Almada em tom de despedida

O mercado da bola voltou a ter movimentações relevantes nesta quarta-feira (11), como a possível ida de Zé Rafael do Palmeiras para o Santos e a provável saída de Thiago Almada no Botafogo após a derrota para o Pachuca na Copa Intercontinental. O UOL preparou um resumo dos principais destaques do dia.

Veja os destaques

Almada de saída do Botafogo. Campeão do mundo com a Argentina, o meia Thiago Almada adotou tom de despedida após não conseguir repetir o feito com o Botafogo, no âmbito de clubes. A derrota para o Pachuca no Intercontinental abriu o espaço para uma declaração ao clube e à torcida —ele deve ir para o Lyon na janela de transferência. "A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho", disse à CazéTV.

Zé Rafael de saída do Verdão? O meio-campista está na mira do Santos e de outros grandes clubes do futebol brasileiro e pode deixar o Palmeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira. Segundo PVC, o Bahia é outro destino possível de Zé Rafael, que brilhou no clube antes de ser contratado pelo Palmeiras. "Se chegar uma proposta pelo Zé Rafael que o Palmeiras julgue boa e se o Zé Rafael quiser ir, o Palmeiras não vai dificultar", disse.