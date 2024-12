Almada usa tom de despedida do Botafogo após derrota no Intercontinental

Campeão do mundo com a Argentina, o meia Thiago Almada adotou tom de despedida após não conseguir repetir o feito com o Botafogo, no âmbito de clubes.

A derrota para o Pachuca no Intercontinental abriu o espaço para uma declaração ao clube e à torcida. Ele deve ir para o Lyon na janela de transferência.

"A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho", disse Almada à CazéTV.