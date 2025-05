Ednaldo Rodrigues pede ao STF pela suspensão de eleições na CBF convocadas por Sarney

"A realização de novo pleito apenas três dias antes do julgamento definitivo desta Corte representa, portanto, não apenas afronta à autoridade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo grave risco de nulidade superveniente, com consequências institucionais irreparáveis", completa a petição.

A petição ainda diz que as eleições podem causar "consequências institucionais irreparáveis" e que "comprometeria a governança do futebol brasileiro", por conta de um possível "quadro de duplicidade de mandatos e disputas paralelas pela presidência da entidade".

Entenda o caso

Ednaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da CBF na última quinta-feira, pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, presidente da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O desembargador definiu Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da gestão de Ednaldo, como interventor para convocar novas eleições na entidade máxima do futebol brasileiro.

O próprio Fernando Sarney e a deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) pediram ao STF pelo afastamento de Ednaldo, sob a suspeita de uma suposta falsificação da assinatura de Coronel Nunes no acordo homologado pelo STF ainda neste ano, que legitimou a eleição de Ednaldo Rodrigues em 2022.