Palmeiras relata ataques racistas a atletas do sub-13 em torneio disputado na Rússia

No comunicado, o Palmeiras revelou que o Núcleo Psicossocial da Base está em contato com os jovens e suas respectivas famílias para prestar o apoio psicológico necessário diante da violência pela qual os atletas passaram.

"Reiteramos que não aceitamos qualquer forma de preconceito e seguimos empenhados em combater a discriminação racial. Afinal, racismo não é provocação. Racismo é crime!", reforçou o clube.

O Palmeiras tem se colocado na linha de frente no combate ao racismo no futebol. Recentemente, Luighi sofreu algo parecido em jogo da Libertadores sub-20, caso que ganhou grande repercussão e gerou maior mobilização do Verdão. Além disso, casos de racismo também foram flagrados em jogos da fase de grupos da Libertadores profissional.

A Burchalkin Cup

O torneio teve início nesta sexta-feira, com o Palmeiras disputando jogo contra San Lorenzo e Zenit. O Alviverde saiu vitorioso do primeiro, mas perdeu o outro por 2 a 1, respectivamente. A competição, realizada na cidade de São Petersburgo, é de tiro curto, com final marcada para domingo.

Nesta edição, o Palmeiras ainda enfrenta o Kairat-CAZ, às 7h45 (de Brasília). Os dois melhores colocados do grupo avançam para a semifinal, que será disputada em jogo único, assim como a grande decisão. O Verdão é o atual campeão da Burchalkin Cup. No ano passado, a equipe palestrina conquistou o título de forma invicta ao superar o Zenit por 3 a 0 na final.