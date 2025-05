Mais uma ausência esquenta especulação sobre Cristiano Ronaldo no Mundial

O Al Nassr entrou em campo hoje pela antepenúltima rodada da Liga Saudita e voltou a jogar sem Cristiano Ronaldo. Só empatou em casa com o Al Taawoun e, com isso, deu adeus às chances de disputar a Champions League asiática da temporada que vem, a principal competição do continente. É o fim melancólico de uma temporada que começou com uma demissão para lá de contestável, a de Luis Castro, ex-técnico do Botafogo e que havia sido pedido por CR7. Para o lugar, veio Stefano Pioli, italiano, que não agradou e deve rodar logo logo.

Cristiano Ronaldo foi a primeira estrela mundial de grande porte a desembarcar na Arábia Saudita, em janeiro de 2023. No meio daquele ano, veio a constatação de que os sauditas tinham entrado na brincadeira para valer e veio um caminhão de estrelas sendo tiradas de times europeus. Mas ficou a impressão de Cristiano ter escolhido o clube errado. O Al Hilal foi campeão da temporada passada, tanto da Liga quanto da Copa, feito que pode ser repetido pelo Al Ittihad neste ano - já ganhou a Liga, falta a Copa. O Al Ahly, de Firmino, ganhou a Champions asiática. Só o Al Nassr não ganha nada.

O português, em busca dos mil gols, faz a parte dele. Na atual temporada, foram 33 gols em 39 partidas - ele é o artilheiro Sauditão, com 23. Mas, desde as decepcionantes derrotas para o japonês Kawasaki Frontale, na semi da Champions da Ásia, e de virada para o Ittihad, em um jogo em que o Nassr levou a virada de 2 a 0 para 3 a 2, Cristiano não entrou mais em campo. E nada indica que voltará a entrar.