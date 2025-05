São Paulo x Grêmio: veja prováveis escalações e mais informações do duelo pelo Brasileirão

O São Paulo já tem mais um importante compromisso na temporada. O Tricolor paulista recebe o Grêmio neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo chega pressionado após três jogos sem vencer no Brasileirão e com a derrota no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0, na última rodada. Apesar da classificação às oitavas da Libertadores no meio da semana, o desempenho no campeonato nacional preocupa. O Tricolor paulista é o 16º colocado, com nove pontos, e tenta vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldía segue sem poder contar com o atacante Lucas Moura, o centroavante Calleri, o volante Luiz Gustavo, o lateral Igor Vinícius e o jovem atacante Henrique, todos lesionados.