Corinthians tenta permanência de Maycon para 2025

O Corinthians já tem conversas em andamento na tentativa de assegurar a permanência de Maycon para 2025. Inicialmente, a ideia do Timão é estender o empréstimo do jogador por pelo menos mais uma temporada.

Fora de combate durante todo o segundo semestre de 2024, por causa de uma cirurgia realizada no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o volante está no último mês de contrato com o clube alvinegro.

Clube e jogador têm total interesse na sequência da ligação e, agora, buscam um acordo com o Shakhtar Donetsk, com quem o atleta tem vínculo até 2026.