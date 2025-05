Corinthians: MP arquiva caso de ex-gerente que falou de sexo na base

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) arquivou o caso contra Bruno Korquievicz Rodrigues, ex-gerente administrativo das categorias de base, que falou de sexo com atletas menores de idade.

O que aconteceu

O MPSP seguiu a orientação do relatório final da Polícia Civil, que arquivou o inquérito por não considerar que a conduta do ex-funcionário do Timão configurava crime.