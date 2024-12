Fechado no Flamengo, José Boto vai deixar a Croácia no próximo dia 21

Ainda antes de assumir oficialmente as funções no Flamengo, o português com passagens por Benfica, Shakhtar Donets e PAOK definiu juntamente com Bap a permanência de Filipe Luís como técnico da equipe principal.

Além de José Boto, o Flamengo tenta a contratação de João Paulo Sampaio, nome de sucesso na diretoria do Palmeiras, para o papel de coordenador técnico. A negociação, no entanto, não é simples.