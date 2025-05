Vasco x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Sem vencer há nove partidas e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama volta a campo neste sábado para enfrentar o Fortaleza. O duelo da nona rodada da competição de pontos corridos será disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

Em crise e em queda livre na tabela de classificação, o Vasco aparece na 17ª posição após a derrota para o Vitória, em Salvador, na semana passada. Já na última terça-feira, o técnico Fernando Diniz estreou no comando da equipe com uma derrota para o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O revés tirou as chances do Cruzmaltino se classificar em primeiro lugar no grupo.