Fim do sonho: Botafogo é atropelado pelo Pachuca e cai no Intercontinental

Jogadores do Botafogo cercam Rondón, do Pachuca, durante jogo da Copa Intercontinental Imagem: Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images

Luiz Henrique cai. Pênalti? O time carioca respondeu pouco tempo depois em um lance, no mínimo, polêmico: Luiz Henrique recuperou ainda na intermediária, carregou em diagonal e, já dentro da área, caiu após choque com Bryan González. Apesar das reclamações de pênalti, o árbitro holandês Danny Makkelie mandou o jogo seguir.

Ritmo morno. Os lances de perigo, aos poucos, começaram a rarear e deram lugar a um duelo truncado: antes dos 35 minutos, 13 faltas haviam sido marcadas pelo juiz. Com a bola rolando, o Botafogo até teve mais posse, mas sofreu com o gramado molhado e com a organização da zaga adversária.

Idrissi faz fila (e golaço). O Pachuca voltou para o 2° tempo elétrico e não demorou para abrir o placar. Após uma série de triangulações pela ponta esquerda, Idrissi limpou Allan, acionou Bryan González e disparou. O ponta recebeu em velocidade, invadiu a área e deixou os dois zagueiros do Botafogo no chão: primeiro, Adryelson, e depois Barboza. O camisa 11 completou com uma linda finalização que estufou as redes de John: 1 a 0.

Idrissi comemora gol em Botafogo x Pachuca, duelo da Copa Intercontinental Imagem: KARIM JAAFAR / AFP

Artur Jorge aciona pilares. O gol gerou reação quase que imediata do técnico botafoguense, que colocou no gramado do Estádio 974 dois de seus titulares: Marlon Freitas e Almada — o atacante Júnior Santos também entrou. Allan, Eduardo e Igor Jesus, por outro lado, deixaram a partida. Pouco depois, Savarino substituiu Matheus Martins.