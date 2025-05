Record exibe duelo entre Vasco e Fortaleza pelo Brasileirão

Vasco e Fortaleza se enfrentam neste sábado, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Record, na TV aberta e nos meios digitais, através da plataforma Play Plus e do site R7.

Com sete pontos, o Vasco é o 17º colocado, o primeiro clube na zona de rebaixamento. O cruzmaltino não vence há cinco jogos no torneio nacional e vai em busca da vitória para subir na tabela.