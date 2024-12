Fla quer tirar 'pai de geração do bilhão' do Palmeiras; Leila crê em fico

João Paulo Sampaio é um nome que agrada à gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap. O presidente eleito do Flamengo comandará o clube pelos próximos três anos e quer que JP faça a função de coordenador técnico da equipe profissional.

João Paulo é o "pai da geração do bilhão" do Palmeiras. Foi sob a gestão dele que o clube mapeou o mercado, trouxe e revelou nomes como Endrick, Estêvão e Luís Guilherme. Havia a expectativa que a venda destes e outros atletas passasse do R$ 1 bilhão.

O diretor está há quase 10 anos no clube tem mais de 200 títulos com a base palmeirense. Ele atua desde o sub-11 até o sub-20 e era diretor de futebol do Vitória antes de ser contratado pela gestão do então presidente Paulo Nobre, do Palmeiras, em maio de 2015.