Fluminense acerta empréstimo de John Kennedy para o Pachuca, do México

O Fluminense acertou nesta terça-feira (10) o empréstimo do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México.

As conversas vinham se desenrolando nas últimas semanas, e as partes, enfim, chegaram a um acordo. O jovem de 22 anos será cedido por uma temporada, com opção de compra.

Fora dos planos do Fluminense, John Kennedy não vinha sendo utilizado por Mano Menezes e perdeu espaço para Kauã Elias na reta final de temporada. Ele ganhou férias antecipadas do treinador.