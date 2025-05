Seleção blindada da crise? Alicia e Milly debatem pré-lista de Ancelotti

E estão lá dois executivos da CBF, que precisam ir até Madri, porque o Ancelotti ainda é técnico do Real, para fazer uma pré-lista com um monte de nomes que o Ancelotti certamente não conhece.

Alicia Klein

Milly: Fico entre o assombro e o deboche

[O Ancelotti tem] um traço de loucura que a gente não tinha percebido. Parece que ele vem. A empresa que o contratou está com um interventor, o presidente foi destituído, o parquinho está 'pegando fogo' e ele vem. Como aquele meme do cachorro tomando café e em volta tudo pegando fogo e desabando. [...] Eu fico entre o assombro e o deboche. É para rir. O que a gente vai fazer?

Milly Lacombe

